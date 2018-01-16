Умер лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов

Председатель исполнительного комитета движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов умер в возрасте 72 лет, сообщается на его странице в Facebook.

«Сегодня, не приходя в сознание после инсульта, умер Виктор Анпилов», — сказано в сообщении.

Бывший депутат Госдумы Дарья Митина рассказала ТАСС, что 13 января Анпилов поехал на встречу кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина с доверенными лицами, но по дороге у него случился инсульт.

«Три дня лежал в "Склифосовского" в кoме, несколько часов назад скончался», — уточнила Митина.

Свою политическую деятельность Виктор Анпилов начал в 1990 году, когда баллотировался в народные депутаты РСФСР и в Моссовет. Депутатом он стать не смог, но в Моссовет прошёл. В 1991 году он планировал участвовать в выборах мэра Москвы, но не смог набрать необходимого для регистрации количества голосов. В 1992 году Анпилов стал одним главных организаторов движения «Трудовая Россия», тогда же его избрали членом Координационного совета и председателем исполкома движения.

Он выступил организатором многих протестных акций, в том числе первомайской демонстрации 1993 года в Москве, которая закончилась столкновением с ОМОНом и сотнями пострадавших. Также он организовывал демонстрацию 7 ноября 1991 года, марш «голодных очередей», митинг «пустых кастрюль» и другие. В 1993 году, после издания указа Бориса Ельцина о роспуске Верховного совета, Анпилов призвал сохранить этот орган власти. После введения чрезвычайного положения 4 октября 1993 года скрылся в Тульской области. Его арестовали, но в 1994 году отпустили по амнистии.