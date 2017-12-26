Умер композитор Владимир Шаинский

На 93-м году жизни скончался народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР композитор Владимир Шаинский, со ссылкой на близких композитора сообщают «Вести».

С 2000 года Шаинский жил в Израиле, в 2004 году переехал в США в Сан-Диего, где получил вид на жительство. Долгое время жил на две страны, в России и США. С 2013 года проживал постоянно в США. Был болен раком желудка, перенёс несколько операций.

Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. В 1945 году Шаинский поступил в Московскую консерваторию на оркестровый факультет и после её окончания в 1949 году три года работал в оркестре Леонида Утёсова. В 1952-1954 годах преподавал в классе скрипки в музыкальной школе, в 1954-1962 годах работал оркестровщиком, композитором, музыкальным руководителем в различных эстрадных оркестрах. В 1962 году поступил, а в 1965 году окончил композиторский факультет Бакинской консерватории имени У. А. Г. Гаджибекова.

В конце 1940-х — 1950-х годах песни, написанные Шаинским, входили в репертуар оркестров Леонида Утёсова, Эдди Рознера, певцов Рашида Бейбутова, Ружены Сикоры, Гелены Великановой, Владимира Трошина. Вместе с поэтом Михаилом Таничем он создал ряд военно-патриотических песен: «Идёт солдат по городу», «Проходи, кавалерия», «Победа», «Шло письмо», «Не плачь, девчонка», «Через две зимы».

Также Шаинский широко известен как автор произведений для детей, мелодий для художественных и мультипликационных фильмов.