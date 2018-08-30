Умер Иосиф Кобзон

В Москве на 81-м году жизни скончался народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, сообщают ТАСС, «Интерфакс» и «Говорит Москва» со ссылкой на помощника жены певца.

В конце июля Кобзон был госпитализирован. Сообщалось, что он находится в стабильно тяжёлом состоянии. Его пресс-секретарь Варвара Виноградова утверждала, что с артистом всё в порядке и не о чем волноваться, но в СМИ появлялась информация об ухудшении его состояния. Кобзона возили на каталке, так как он не мог самостоятельно встать. После его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, однако на следующую ночь Кобзон впал в кому.

В 2005 году у Кобзона было диагностировано онкологическое заболевание.

Всесоюзная популярность пришла к Кобзону в 1964 году, после появления в эфире песни «А у нас во дворе». В том же году он стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады и лауреатом Международного конкурса в Сопоте (Польша). Через год принял участие в международном конкурсе «Дружба», который проходил в шести социалистических странах, и завоевал первые места в Варшаве, Берлине и Будапеште. Стал лауреатом Государственной премии СССР в 1984 году, а в 1987 году получил звание Народного артиста СССР.

С мая 1989 по сентябрь 1991 года народный депутат СССР от общесоюзных общественных организаций по квоте профессиональных союзов. Входил в состав депутатской группы «Союз», поддерживавшей сохранение СССР как федеративного государства. Депутат Государственной думы второго — седьмого созывов. С 2011 года первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре.

В 2002 году Иосиф Кобзон принимал участие в переговорах с террористами, захватившими заложников в театральном центре на Дубровке. Вместе с Ириной Хакамадой, которая также участвовала в переговорах, певцу удалось вывести из здания женщину с требя детьми и гражданина Великобритании.