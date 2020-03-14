Умер глава ЗАТО Свободный Владимир Мельников

13 марта ушёл из жизни глава городского округа ЗАТО Свободный, расположенного под Нижним Тагилом. Владимиру Мельникову было 59 лет.

Как сообщается на сайте администрации муниципального образования, прощание с Владимиром Мельниковым состоится в ДК «Свободный» 16 марта с 13 до 14 часов.

С 1984 по 2002 год Мельников проходил военную службу на командно-штабных должностях в войсковой части, расположенной на территории ЗАТО Свободный. Городской округ он возглавил в марте 2012 года. Причина смерти мужчины не уточняется.