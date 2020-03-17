Умер Эдуард Лимонов

Политик и писатель Эдуард Лимонов 17 марта умер на 78-м году жизни. Об этом в своём Twitter сообщил депутат Сергей Шаргунов.

Как пишет Mash, писателя экстренно госпитализировали 15 марта с кровотечением, открывшимся на фоне онкологии. Врачи назначили ему две операции, но в итоге организм Лимонова не вынес нагрузки.

Незадолго до смерти на своей странице в Facebook писатель сообщил, что заключил договор с издательством на публикацию новой книги под названием «Старик путешествует».

Эдуард Лимонов (Савенко) родился 22 февраля 1943 года в Дзержинске Горьковской области. В 1958 году он начал писать стихи, но советские издательства их отвергали. За свою писательскую карьеру Лимонов написал такие романы, как «Это я, Эдичка», «История его слуги», «Дневник неудачника», «Смерть современных героев», автобиографическую трилогию «Подросток Савенко», «Молодой негодяй», «…У нас была Великая эпоха».

Лимонов также был известен как политический деятель. В 1994 году вместе с философом Александром Дугиным, музыкантом Егором Летовым, композитором Сергеем Курёхиным он создал Национал-большевистскую партию (запрещена в РФ). В июле 2010 года Лимонов возглавил партию «Другая Россия», но Минюст отказал в её регистрации.