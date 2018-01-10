Умер артист Михаил Державин

10.01.2018 11:55
Актёр Театра сатиры, народный артист РСФСР Михаил Державин скончался в возрасте 81 года, сообщается на странице Московского академического театра сатиры в Facebook.
«Не стало Михаила Державина (1936-2018). О дате прощания и месте похорон будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.
По словам представителя театра, Державин умер после продолжительной тяжёлой болезни.
Державин родился 15 июня 1936 года, его отцом был ведущий актёр Московского театра имени Вахтангова Михаил Державин. Наибольшую популярность Державин получил в эстрадном дуэте с Александром Ширвиндтом, с которым работал с 1957 года.
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ТАСС