Умер артист Михаил Державин

Актёр Театра сатиры, народный артист РСФСР Михаил Державин скончался в возрасте 81 года, сообщается на странице Московского академического театра сатиры в Facebook.

«Не стало Михаила Державина (1936-2018). О дате прощания и месте похорон будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

По словам представителя театра, Державин умер после продолжительной тяжёлой болезни.

Державин родился 15 июня 1936 года, его отцом был ведущий актёр Московского театра имени Вахтангова Михаил Державин. Наибольшую популярность Державин получил в эстрадном дуэте с Александром Ширвиндтом, с которым работал с 1957 года.