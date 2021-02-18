Умер актёр Андрей Мягков

Народный артист России Андрей Мягков умер на 83-м году жизни, со ссылкой на пресс-службу МХТ имени Чехова, где служил актёр, пишет РИА Новости.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Санкт-Петербурге. Он окончил Школу-студию МХАТ в 1965 году. После этого поступил в театр «Современник», а в 1977 году перешёл в Московский художественный театр имени Чехова.

Мягков наиболее известен по ролям в фильмах Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс». Среди последних работ Мягкова в кино — роль Царя в «Сказе про Федота-Стрельца» (2001 год) Сергея Овчарова, главные роли в фильмах «32 декабря» и другие. Он сыграл и в картине «Ирония судьбы. Продолжение» Тимура Бекмамбетова, а также в сериале «Туман рассеивается» Евгения Герасимова.