Ульяновский автозавод предложил «добровольно уволиться» трети сотрудников

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) ожидает волна сокращений, в ходе которой предприятие могут покинуть от 25 до 35 процентов работников, со ссылкой на источник в компании пишет Ura.ru. Кроме того, собеседник издания сообщил, что производство анонсированного «УАЗ-Патриот-2020», который успели назвать «русским Прадо», могут перенести на производственные мощности в Елабугу — они освободились после того, как из России ушёл автопроизводитель Ford.

«"Буханки" и другие устаревшие модели продолжат производить на ульяновской площадке, а новинки перенесут в Елабугу, где более современное оборудование», — пояснил собеседник агентства.

Глава департамента информации и общественных связей УАЗа Константин Сазонов сообщил, что решение о переносе производства «не принималось и не обсуждалось», но подтвердил, что 25 июля УАЗ объявил о старте программы добровольного высвобождения сотрудников, занятых в офисных, вспомогательных и сервисных подразделениях.

«Компания предлагает участникам программы воспользоваться единовременной выплатой компенсации в размере трёх среднемесячных зарплат при добровольном увольнении по соглашению сторон. Старт программы обусловлен необходимостью повышения производительности труда до уровня ключевых игроков мирового рынка», — сказал Сазонов.

По его словам, выплата единовременной компенсации сотрудникам «позволит уделить достаточное время для поиска оптимальных предложений на рынке труда». Программа продлится до 31 августа. Сазонов затруднился назвать возможное число «высвобождённых» сотрудников, отметив, что «динамика будет понятна через две-три недели». На ульяновской площадке трудится около 9 тысяч человек.