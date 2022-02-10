Улицы Нижнего Тагила весной украсят 140 тысяч цветов, выращенных в восстановленом муниципальном питомнике «Горзеленхоза» 

В Нижнем Тагиле весной на улицах высадят более 250 тысяч цветущих растений. 140 тысяч из них вырастят специалисты «Горзеленхоза», рассказали в пресс-службе мэрии.

В тепличном хозяйстве города уже приступили к посеву цветочной рассады. Специалисты отмечают, что первая партия растений уже взошла, вторую посеют в конце февраля — начале марта, чтобы через три месяца молодые растения были готовы к высадке в открытый грунт.

Всего в этом году на городских улицах будет высажено 22 вида декоративных растений. В мае и июне город украсят ставшие уже традиционными бальзамины, колеусы, цинерарии, бархатцы, львиный зев, маргаритки, настурции и сальвии, а также новые виды декоративных растений — алиссиумы, агератумы, бегонии и вербены. Оформление клумб будет отличаться разнообразием рисунков и цветовых сочетаний, обещают специалисты. Новые схемы композиций для городских цветников разработали ландшафтные дизайнеры «Службы экологической безопасности».

Работы по восстановлению муниципального «Горзеленхоза» начались зимой 2020 года, а выращивать первые цветы специалисты начали только весной 2021 года. В прошедшем году на теплице заменили поликарбонатное покрытие, внутри отремонтировали стеллажи и фундамент, подключили свет, смонтировали газопровод. В планах на 2022 год — отремонтировать подсобные помещения ещё одной теплицы, оборудовать специальные камеры для хранения земли и луковичных растений.