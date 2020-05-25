Улицу Окунева закроют на месяц для ремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

На этой неделе улицу Окунева в Дзержинском районе Нижнего Тагила закроют на месяц для ремонта по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Согласно опубликованному на официальном сайте города постановлению, движение транспортных средств будет ограничено на участке от улицы Ильича и до проспекта Вагоностроителей с 27 мая по 25 июня.

«УБТ-Сервис» приступил к ремонтным работам на улице Окунева в минувшие выходные. Рабочие начали фрезерование асфальтобетонного покрытия, а также демонтаж бортового камня. Им необходимо будет обновить 5 тысяч квадратных метров асфальта, установить новые бордюры. Сдать дорогу планируется в июле. При этом «Горэнерго-НТ», которое занимается заменой теплосетей в районе проезжей части, до сих пор не закончило свои работы и не освободило полностью объект. Ведутся опрессовки. Поэтому «УБТ-Сервис» пока ремонтирует улицу только на тех участках, которые не заняты сотрудниками муниципального предприятия.

В январе «УБТ-Сервис» выиграл конкурс на ремонт пяти улиц по проекту БКАД в 2020 году. За 213 млн рублей дорожная организация должна сделать улицы Юности, Окунева, Свердлова, Фестивальную и Алтайскую. Завтра, 26 мая, будет закончено асфальтирование основного проезда по улице Свердлова. На Фестивальной, Юности и Алтайской сейчас ведутся работы по установке и демонтажу бортового камня. Объекты готовят к асфальтированию. Сдать все дороги, согласно условиям контракта, необходимо к 25 сентября этого года.

Напомним, генподрядчиком на ремонт 22 улиц по нацпроекту БКАД за 626,1 млн рублей в этом году стало муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой». Протяжённость покрытия улиц, за которые отвечает МУП, — 29,7 км, площадь — 422 тысячи квадратных метров. Конкурсы на контракты по субподрядам выиграли, кроме «УБТ-Сервиса», ООО «АэродромДорСтрой» (приведёт в порядок 7 улиц) и «Капиталстрой» (сделает 2 улицы).

В середине мая «Тагилдорстрой» уже закатал одну улицу. Рабочие уложили асфальтобетонное покрытие на улице Геологов в микрорайоне Новая Черемшанка. Там сделали два слоя асфальтобетона, укрепили обочины. Ремонта улицы Геологов местные жители ждали четыре десятка лет.