Уличный художник Илья Вьюгов приступит к росписи детских садов Нижнего Тагила весной

Проект по росписи фасадов детских садов Нижнего Тагила поддержали руководители дошкольных учреждений. Ранее уличный художник Илья Вьюгов презентовал свою идею главе города Владиславу Пинаеву и заручился его поддержкой.

Илья Вьюгов сегодня представил руководству детсадовских объединений идеи по росписи фасадов. По мнению уличного художника, каждое объединение должно быть расписано в едином стиле и соответствовать названию. До покраски должен быть проведён косметический ремонт фасада, чтобы рисунок лёг ровно. Краска, которую использует Вьюгов, сохраняет свою яркость до 15 лет. Такие условия устроили директоров детских садов, и некоторые уже обменялись контактами с художником для дальнейшего сотрудничества.

«На сегодняшний день мы готовы вам предоставить полотно для творчества. Это связано с тем, что в 2014 году на одном из торцов мы разместили баннер размером 2,5 на 6 метров. За пять лет баннер выцвел, мы его не снимаем только потому, что там останется дефект фасада. Поэтому мы готовы с вами сотрудничать», — сказала директор МБДОУ «Академия детства» Ирина Шнайдмиллер.

Летом Илья уже разрисовал воскресную школу на Вагонке, а осенью приступил к масштабному проекту по росписи фасада дома № 28 по улице Фрунзе. Накануне к Илье обратилась директор детского сада «Радость» с просьбой раскрасить и их фасад. Художник уже подобрал эскиз и готов весной приступить к работе.

«Мы уже знакомы с Ильёй. Как раз сейчас с ним сотрудничаем. Так как тематика 9 Мая актуальна, то было предложено изобразить слово “мир” на фасаде детского сада. Нам показали хороший эскиз, мы его одобрили и договорились продолжить эту работу весной», — рассказала директор МАДОУ «Радость» комбинированного вида Елена Городилова.

Всего Илье предстоит расписать 148 дошкольных учреждений. В ближайшее время художник начнёт разрабатывать эскизы.

«Я хочу смешать геометрический стиль и стиль тех же русских народных сказок, например. Я понимаю, что у людей разные вкусы, поэтому хочу, чтобы в плюсе остались все», — отметил Вьюгов.

Глава города Владислав Пинаев молодого художника полностью поддерживает, сегодня он уже дал поручение начальнику управления образования подготовить проект и понять, какие детские сады уже готовы к началу его реализации. Также пока не решён вопрос о финансировании проекта. Вьюгов, в свою очередь, добавил, что разрисовать одну стену двухэтажного детского сада без косметического ремонта будет стоить порядка 20 тысяч рублей.