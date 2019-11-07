Уличный художник предложил расписать детские сады в Нижнем Тагиле и сделать подсветку музея-завода

Уличный художник из Нижнего Тагила Илья Вьюгов предложил мэру Владиславу Пинаеву разрисовать фасады жилых домов и детских садов. Также художник показал, как с помощью обычного проектора «оживить» музей-завод.

Илье Вьюгову 22 года, он окончил колледж прикладного искусства и дизайна, на протяжении девяти лет занимается стрит-артом. Впервые о нём заговорили СМИ, когда летом этого года он расписал здание воскресной школы. А уже осенью молодой художник принялся за масштабный проект по росписи фасада дома № 28 по улице Фрунзе. Теперь Илья хочет расписать и другие дома яркими красками. Мэр идею поддержал и посоветовал начать с детских садов.

«У нас и так не хватает солнца. К сожалению, климат Урала такой, какой он есть, и мне кажется, что яркие краски, яркие цвета добавят колорита. А что касается детских садов, было бы здорово, чтобы у каждого объединения был свой стиль. Дети должны жить в яркой и красивой атмосфере», — отметил мэр.

После Илья представил необычный проект своих друзей, которые давно мечтали «оживить» культурные объекты города. По их задумке, с помощью нескольких проекторов на музее-заводе можно отобразить видеопроекцию. Так, по мнению самого Ильи, жители вновь обратят внимание на исторические объекты.

По мнению Ильи, в Нижнем Тагиле много творческих людей, которые готовы делиться своим опытом или, наоборот, учиться чему-то новому, но подходящей площадки для этого нет. Ещё одна идея Вьюгова — создать творческую мастерскую, где рукодельницы будут проводить мастер-классы, актёры смогут ставить спектакли, а художники и фотографы — выставлять свои работы. Главное условие — одна площадка, чтобы каждый тагильчанин знал, куда нужно идти.

«Я долго готовил эти проекты, думал о них года четыре, наверное. И по поводу встречи: я знал, что Владислав Пинаев поддержит мои идеи, другого и быть не могло. Намерение преображать город твёрдое и уверенное, а значит, точно всё получится», — рассказал Илья.

Владислав Пинаев отметил, что, на первый взгляд, идеи не стоят больших денег, поэтому приступать к работам можно будет в ближайшее время. Через неделю участники встречи договорились продолжить разговор, но уже предметно, чтобы определить порядок реализации предложенных проектов.