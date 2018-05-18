Украина ввела новые санкции против России

Президент Украины Пётр Порошенко утвердил указ, который вводит новые санкции против ряда российских физлиц и юрлиц, пишет «Газета.ру».

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 г. “О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”», — сказано в документе.

Ранее сообщалось, что в Верховную Раду Украины внесли законопроект, который может разрешить национализацию имущества российских компаний на территории Украины. Законопроект был направлен на рассмотрение комитета Рады.

Напомним, в начале апреля США ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из «кремлёвского списка». В санкционный список были включены, в частности, бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов. Под санкции также попали министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Роскомнадзора Александр Жаров, глава ВТБ Андрей Костин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов, сенатор Сулейман Керимов, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ФСБ Николай Патрушев и миллиардер Виктор Вексельберг.