Украина потребовала права голоса на переговорах Путина и Трампа

Правительство Украины настаивает на своём обязательном участии в любых переговорах России и США, в ходе которых упоминается ситуация на востоке Украины. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел страны Елена Зеркаль в интервью Reuters.

Как отмечает агентство, Киев опасается, что ради сближения с Москвой президент США Дональд Трамп может отстранить Украину от участия в обсуждении ситуации в Донбассе.

«Мы говорим о будущем нашей страны и поэтому не хотим быть исключёнными из переговоров. Мы не хотим быть разменной картой. Мы хотим быть действующим лицом», — сказала Зеркаль.

Глава МИД также поддержала президента Порошенко, который призывает Запад продолжать сохранять санкции в отношении России. По словам Зеркаль, это «единственный инструмент», который действительно может сдержать Москву.

Напомним, Запад ввёл санкции против России весной 2014 года после референдума о присоединении Крыма. Условием отмены ограничений Евросоюз и США ставят безоговорочное выполнение минских соглашений по Донбассу.

В Кремле считают абсурдным увязывать санкции с реализацией минских договорённостей, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию ситуации.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: МИД Украины