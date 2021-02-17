Укладка новых рельсов, ремонт и закупка оборудования. В 2021 году в Нижнем Тагиле заменят более 5 км контактной сети на трамвайных маршрутах

В 2021 году в Нижнем Тагиле будет заменено свыше 5 км контактной сети на трамвайных маршрутах города. Кроме того, планируется отремонтировать депо и закупить специальное оборудование.

В этом году должны уложить новые рельсы на улицах Береговой-Ударной и Садовой, а также на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов. Большой объём ремонтов запланирован на Ленинградском проспекте и других улицах Дзержинского района, где проходят трамвайные пути. Также работы будут проводиться в центре города и в трамвайных депо, рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

«Пандемия негативно сказалась на количестве пассажиров во всех видах общественного транспорта, электрический не стал исключением. Тем не менее доходную часть мы направляем на поддержание трамвайных линий и сетей в рабочем состоянии, чтобы для тагильчан вид передвижения по городу на электротранспорте был не альтернативным, а основным, — рассказал директор "Тагильского трамвая" Игорь Темнов. — Есть перспективные наработки, а есть и то, что нельзя откладывать на потом. Например, на перекрёстке проспектов Мира и Ленина стрелочные переводы без замены отработали с 1995 года. Пришло время обновить здесь оборудование. Или ввод в строй новых секционных изоляторов на линиях позволит нам проводить оперативные переключения подстанций, что в итоге повысит надёжность работы оборудования на маршрутах».

По данным администрации, в прошлом году на ремонт электротранспортного оборудования в целом в Нижнем Тагиле было направлено 23 млн 737 тысяч рублей. А в 2021 году сумма может существенно вырасти.