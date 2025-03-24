Уголовная ответственность за продажу вейпов детям, штраф 300 тысяч рублей за мытьё машины в неположенном месте, изъятие неиспользуемых земельных участков и упрощение сдачи ОГЭ. Топ законов и законопроектов за прошедшую неделю по версии АН «Между строк»

2025 год насыщен изменениями во всех сферах законодательства РФ. Мы подготовили ТОП-6 законов и законодательных инициатив за прошедшую неделю по версии АН «Между строк».

Уголовная ответственность за продажу вейпов детям

Вступили в силу изменения, которые ужесточает контроль за продажей продукции, в составе которой есть никотин.

Смеси для кальянов теперь официально признаются видом никотин-содержащей продукции. На них будут распространяться все существующие запреты и ограничения, включая запрет на продажу несовершеннолетним.

Усиливается и борьба с вейпингом среди молодёжи. Теперь за повторную продажу вейпов лицам младше 18 лет грозит уголовная ответственность. Этот шаг направлен на защиту здоровья подрастающего поколения и снижение рисков развития заболеваний вроде EVALI (острое лёгочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет и вейпов).

Помыть машину за 300 тысяч

Вступают в силу повышенные штрафы за мытьё автотранспорта в неположенном месте. Ограничение на мытьё машины в некоторых местах объясняется тем, что дорожное покрытие и почва загрязняются нефтепродуктами, смываемыми с кузова, а также агрессивными химическими моющими средствами.

По соответствующему ФЗ для граждан штраф составляет 1000 рублей, для должностных лиц — 30 тысяч рублей, для юридических лиц — 100 тысяч рублей. Если нарушение произошло в лесу, то штрафы будут значительнее: от 4,5 тысяч до 300 тысяч рублей. Если речь идёт об организации, она может нарваться на ограничение деятельности на период до трёх месяцев.

Изъятие земельных участков, которые не используются или захламлены

Вступил в силу закон об изъятии земельных участков, которые не используются или захламлены.

Согласно этому закону, каждый владелец земли обязан следить за её состоянием. На участке не должно быть свалок, насыпей, и он не должен быть заросшим травой. Если инспекторы земельного надзора заметят, что участок выглядит заброшенным, они могут уведомить владельца и предоставить ему три года для приведения территории в порядок.

Если по истечении трёх лет ситуация не изменится, инспекторы могут обратиться в местное управление с представлением на владельца, давая ему ещё три года на исправление ситуации.

Также закон вводит новые правила в отношении регистрации земельных участков и построек. Теперь информация о земле и её границах должна быть внесена в единый государственный реестр недвижимости. Без соответствующей записи регистрация участка будет приостановлена, и он не сможет быть продан, куплен или использован для строительства. Закон распространяется на участки, расположенные в пределах СНТ и населённых пунктов.

Упрощение сдачи ОГЭ

Госдума приняла закон, согласно которому, выпускники 9-х классов, которые решат продолжить обучение на базе среднего профессионального образования (СПО), смогут сдать экзамены только по двум предметам вместо четырех — русскому языку и математике. Субъектами РФ, в которых будут введены новые нормы стали: Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область.

Документ не отменяет обязательной нормы по сдаче четырёх экзаменов на итоговой аттестации по итогам окончания 9-го класса для тех детей, которые желают продолжить обучение на базе школы.

Защита продажи детям газосодержащих товаров

Вступил в силу закон о запрете продажи газосодержащих товаров несовершеннолетним. Запрещается продажа детям потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения. Это, например, баллончики для заправки зажигалок. Дело в том, что несовершеннолетние пытаются использовать их для токсикомании и это пагубно сказывается на их здоровье.

При продаже таких товаров продавец также вправе потребовать паспорт.

С 1 сентября за продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров вводятся штрафы. Они составят: от 40 до 60 тысяч рублей для граждан, от 150 до 300 тысяч для должностных лиц, от 400 до 600 тысяч для юридических лиц.

Штраф 20 тысяч рублей за несообщение военкомату о переезде

Комитет Госдумы по государственному строительству рекомендовал принять законопроект об увеличении до 20 тысяч рублей штрафа за несообщение в военкомат о переезде.

Законопроектом предлагается дополнить статью 21.5 Кодекса об административных правонарушениях новой частью 2.1. В настоящее время частью 2 ст. 21.5 установлен штраф от 1 до 5 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде.

Согласно предложению, несообщение гражданином в установленном порядке в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учёт, сведений о его переезде на новое место пребывания на срок более трёх месяцев, не подтверждённое регистрацией, влечёт наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей.