УГМК помогла Баранчинской школе искусств стать безопаснее

АО «Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК) оказало финансовую помощь детской школе искусств в посёлке Баранчинский. По словам руководителя учреждения, последние два года им не удавалось смонтировать охранную систему и систему аварийного освещения из-за отсутствия средств. При этом имелись необходимые расчёты и сметы для решения этих задач.

В результате в здании были смонтированы охранная система «Орион» и система аварийного освещения. Это сделало пребывание детей и взрослых в Баранчинской детской школе искусств более безопасным.

Напомним, АО «Святогор» в 2021 году подписало соглашение о социально-экономическом партнёрстве с администрацией Кушвинского городского округа. В течение всего года предприятие реализовало десятки значимых проектов в Кушве и посёлке Баранчинский на благотворительной основе.

Одним из самых значимых событий для жителей посёлка Баранчинский стала реконструкция Лайской дороги. Силами «Святогора» был полностью отремонтирован и сдан в эксплуатацию 8-километровый участок автомобильной дороги, соединяющей Баранчинский и Серовский тракт.