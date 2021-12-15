УГМК привела в порядок аварийную дорогу в посёлке Баранчинский под Нижним Тагилом

АО «Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК) в 2021 году подписало соглашение о социально-экономическом партнёрстве с администрацией Кушвинского городского округа. В течение всего года предприятие реализовало десятки значимых проектов в Кушве и посёлке Баранчинский на благотворительной основе.

Одним из самых значимых событий для жителей посёлка Баранчинский стала реконструкция Лайской дороги. Впервые глава Кушвинского ГО Михаил Слепухин обратился за помощью в ремонте дорожного полотна к руководству Уральской горно-металлургической компании в сентябре 2017 года. Тогда силами «Святогора» был полностью отремонтирован и сдан в эксплуатацию 8-километровый участок автомобильной дороги, соединяющей Баранчинский и Серовский тракт.

В этом году инициатором обращения к директору металлургического предприятия стал управляющий посёлком Баранчинский Сергей Полетаев. На протяжении многих лет этот участок оставался в бесхозном состоянии, дорога разбивалась большегрузами, появлялись рытвины. В августе «Святогор» привёл дорогу в порядок: она была окювечина, подсыпана, прогрейдирована.