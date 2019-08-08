УГМК и РМК официально возвращают сквер у драмтеатра Екатеринбургу

Руководители РМК и УГМК Игорь Алтушкин и Андрей Козицын заявили, что готовы вернуть арендованный их предприятием участок в сквере у Театра драмы городу и перевести его в земли общего пользования, пишет Znak.com.

В связи с этим совместное предприятие ООО «Храм Святой Екатерины» расторгло договор аренды по этому участку, об этом сообщается на сайте мэрии. Администрация города со своей стороны провела комиссию по землепользованию и застройке, где одобрила перевод земли из категории земель религиозного назначения в ТОП-1 (территории общего пользования). Ранее с подобным предложением в комиссию обращался депутат городской думы Алексей Вихарев, но до оглашения позиции металлургов его не рассматривали.

«Уверен, что после передачи территории прекратятся различные спекуляции на эту тему, в том числе политические. Горожане могут быть уверены, что мы и сохраним сквер, и построим собор. В дальнейшем сквер можно только благоустраивать, чтобы здесь можно было с комфортом отдыхать», — заявил Александр Высокинский.

Он отметил, что передача земельного участка станет настоящим подарком меценатов к юбилею столицы Урала.

Напомним, земля в сквере у Театра драмы досталась ООО «Храм Святой Екатерины» после того, как гордума присвоила ей категорию земель религиозного назначения. Инвесторы взяли участок в аренду за 3 млн рублей и собирались возвести на нём храм Святой Екатерины, однако после того, как тысячи горожан вышли на протесты, от этой идеи отказались. Сейчас город ведёт поиск нового места под строительство храма. В то же время в отношении участников майских протестов расследуются уголовные дела о хулиганстве, массовых беспорядках и насилии в отношении представителей власти.