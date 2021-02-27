УФАС по Свердловской области признало оскорбительным рекламный ролик «Брусники», где девочка показывает средний палец

УФАС по Свердловской области вынесло решение по делу в отношении застройщика «Брусника». Компанию признали виновной в распространении оскорбительного рекламного ролика, в котором маленькая девочка показывает средний палец своему старому дому.

В ведомстве пришли к выводу, что девелопер в своём ролике «формировал негативное отношение к лицам, не пользующимся рекламируемыми товарами», использовал «непристойные и оскорбительные образы» и допустил нарушения в отношении несовершеннолетних в рекламе.

«Выявленные нарушения являются поводом для административного преследования ответственных лиц по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ. Данная норма предусматривает ответственность рекламодателя, рекламораспространителя и рекламопроизводителя. Причастные лица ещё будут устанавливаться», — дополнили в пресс-службе Свердловского УФАС.

Однако представители компании с решением не согласны. Они считают, что видео «Брусники» не носит рекламного характера.

«Задача у этого ролика социально-культурная: обращает внимание взрослого, мыслящего населения на ту проблематику, в каких условиях городской среды пребывают дети, в каких условиях находятся дворы, где проживают дети. Собственно, в ролике показаны обычные пятиэтажки с отсутствием практически детских площадок, где дети вынуждены о стену дома бить мячом, где у детей нет ни лазилок, ни песочниц», — сказала на заседании директор по юридическим вопросам «Брусники» Марина Митяшина.

По словам Митяшиной, ролик направлен на взрослую аудиторию, так как на нём стояла отметка «18+».