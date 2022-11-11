Уехавшего в Донбасс первого замглавы Горноуральского городского округа Александра Гудача освободили от должности

Первый замглавы Горноуральского городского округа Александр Гудач, уехавший в зону СВО добровольцем, освобождён от должности. Информация об этом опубликована на официальном сайте ГГО. Исполняющим обязанности первого заместителя главы администрации Горноуральского городского округа назначен Виктор Ищенко, который тоже занимал пост заместителя.

Комментировать подробности своего отъезда Александр Гудач не стал. Отметим, ранее первый замглавы ГГО служил в ОМОНе. Портал TagilCity.ru со ссылкой на собственные источники уточняет, что Гудач уехал в составе добровольческой группы для охраны внутреннего порядка на присоединённых территориях.