Уехал в ДНР. Стали известны подробности пропажи 33-летнего жителя Нижнего Тагила Павла Андреенкова

В полиции Нижнего Тагила рассказали обстоятельства пропажи 33-летнего Павла Андреенкова. По информации пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское», накануне в правоохранительные органы обратилась бывшая супруга Павла, которая сообщила о том, что мужчина без вести пропал. Сотрудниками полиции было установлено, что Андреенков проживал на улице Ермака. 21 марта он выехал железнодорожным транспортом из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону к родственникам, откуда автобусом — в Донецкую народную республику. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения мужчины.

Граждан, кому известна информация о пропавшем, просьба позвонить в дежурную часть ОП № 16 по телефону 8(3435)97-64-02 или на линию 02.