«Он удовлетворяет себя, как доминирующий садист»: мнение психолога о бизнесмене Юдине, истязающем ребёнка

В Нижнем Тагиле накануне вынесли приговор екатеринбургскому бизнесмену, владельцу крупного интернет-провайдера Юрию Юдину — его признали виновным по статье «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего» и приговорили к четырём годам колонии условно. Прокуратура настаивала на пяти годах колонии общего режима.

После оглашения приговора Следственный комитет по Свердловской области опубликовал сообщение, в котором рассказал о результатах проверки Юдина на различные психические отклонения — их выявлено не было.

«Применявшееся к малолетнему потерпевшему физическое и психическое насилие выражалось, в частности, во втыкании в руку ребёнка иголки, причинении ему ударов прутом, а также в применении к мальчику электронного ошейника, ударявшего потерпевшего электрическим разрядом», — говорится в сообщении следователей.

Сам Юдин заявлял, что эти методы — воспитательный процесс, а делал он это по просьбе матери ребёнка.

Накануне приговора видео пыток детей бизнесменом опубликовало АН «Между строк». Портал E1.ru показал врачу-психотерапевту, председателю правления Уральского общества психоаналитической психотерапии Андрею Кошеленко одну из видеозаписей, где ребёнок в ошейнике с током по указанию бизнесмена нажимает кнопку на пульте и сам себя наказывает.

«Ни о каком воспитательном моменте нет и речи. То, что я увидел, — это насилие над ребёнком, причём с достаточно выраженными сексуальными компонентами. Во-первых, характерное движение нижней части тела ребёнка при ударе током, напоминающее оргастическое. И ошейник на ребёнке — это чёткая атрибутика, говорящая об униженном положении, мальчик находится в безвыходном состоянии. Мужчина, который говорит "ну ты же себя сам наказываешь", чётко формулирует основание этих действий, мальчик не может ему не верить, потому что тут присутствует мать. Он в безвыходном положении, не в состоянии возражать. Да, прямого полового контакта нет, но сексуальный подтекст педофилии увидеть можно. Образно говоря, этот руководитель — это Чикатило XXI века. Человек создал целую систему, чтобы удовлетворять себя в позиции доминирующего садиста, и остальные принимают и подчиняются», — высказал мнение психолог.

Также Кошеленко высказался о причинах, из-за которых родители не могли остановить происходящее.

«Это так называемый стокгольмский синдром, синдром заложника. Когда идёт некритичное восприятие человека обладающего властью, безграничной властью. Люди не в состоянии возражать, возможно в эту организацию шёл определённый отбор людей. Происходит синдром аккомодации — если объяснить простым языком, перестройка внутреннего мира ребёнка и, возможно, взрослых, под восприятие насилия как допустимого. Тут родители сами вовлечены в насилие над их детьми. Это не заключение, а первое впечатление и ассоциации, которое вызывает у меня просмотр этого видео», - сказал психолог.

Из видео, показанного психологу, удалён звук, поскольку публиковать голос ребёнка не разрешено. Ниже представлена расшифровка происходящего.

На записи Юдин упрекает ребёнка за то, что тот не сделал десять отжиманий, а это помогло бы ему добиться больших успехов в айкидо.

«Можешь в углу отстоять, можешь ещё что-то сделать», — мужчина предлагает мальчику наказание на выбор.

Ребёнок стоит с виноватым видом и говорит, что выбирает «прибор» (видимо, это наказание ему уже знакомо). Затем Юрий Юдин передаёт ему пульт управления и говорит: «Ну, наказывай». Мальчик берёт пульт в свои руки (в этот момент видно, что он уже почти плачет) и начинает нажимать на кнопку, которая приводит ошейник в действие. Его тело дергается от ударов током.

После трёх раз Юдин говорит: «Медленнее», и мальчик начинает делать паузы между ударами длиннее. Ребёнок при этом считает: «Пять... семь», хотя на самом деле перед этим уже было три удара, которые, видимо, были не в счёт. В конце процедуры мальчик уже всхлипывает и, сказав: «Наказал», возвращает пульт бизнесмену. Всего в ходе экзекуции он ударил себя током 15 раз.