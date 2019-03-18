Учёные раскрыли личность Джека Потрошителя

Учёные из Ливерпульского университета привели доказательства, подтверждающие, что маньяком Джеком Потрошителем был польский еврей-эмигрант Аарон Косминский, пишет The Sun.

Исследователи произвели молекулярный анализ единственного сохранившегося вещественного доказательства в деле серийного убийцы — шали, на которой была ДНК преступника и жертвы Кэтрин Эддоус. Выяснилось, что образцы Косминского совпадают с теми, которые были взяты с платка. Учёные утверждают, что их анализ является «самым систематическим и самым продвинутым на сегодняшний день в отношении Джека Потрошителя».

Ранее, в сентябре 2017 года, британский исследователь Дэвид Буллок рассказал, что ему удалось раскрыть тайну личности маньяка: по его версии, Потрошителя на самом деле звали Томас Катбуш и он похоронен в Лондоне на кладбище Нунхед.

Джек-потрошитель — псевдоним маньяка, который орудовал в Лондоне с 1888 по 1891 год: он убивал проституток и проводил над их телами хирургические опыты. Маньяку приписывают как минимум шесть нераскрытых в то время убийств.