Учёные обнаружили у берегов Камчатки пятно загрязнения длиной в 40 км

Специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) обнаружили пятно загрязнения длиной около 40 км вдоль побережья Камчатки от бухты Спасения до бухты Лиственничной, сообщается на сайте вуза.

«Во время облёта удалось лишь примерно установить площадь поражения к югу от Авачинской губы: оно тянется вдоль побережья от бухты Спасения до бухты Лиственничной (около 40 км по прямой). Ширина полосы загрязнения колеблется от 30 до 100 м от берега», — сообщили учёные.

Специалисты ДВФУ отметили, что пятно хорошо различимо из-за появления необычной пены на волнах и помутнений тёмно-зелёного оттенка. Полоса загрязнения имеет чёткие границы и не распадается, пятно постепенно смещается в южном направлении.

«Если интенсивность и скорость переноса вещества не изменится, оно может смещаться дальше на юг, в сторону Курильской гряды», — заявил заведующий лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов Кирилл Винников.

Специалисты взяли пробы воды и выброшенных штормом биологических образцов в бухте Опасной, их направят во Владивосток для изучения в лабораториях ДВФУ и Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).

Напомним, в конце сентября местные жители сообщили, что вода у побережья Халактырского пляжа Камчатки изменила цвет и имеет необычный запах. На берег выбросило большое количество погибших морских животных. Сёрферы жаловались на проблемы со здоровьем, в том числе на ухудшение зрения. Власти Камчатки выдвинули несколько версий произошедшего: техногенное загрязнение, связанное с деятельностью человека, природные воздействия или сейсмическую активность. Позже Минприроды сообщило, что предварительные анализы не выявили следов техногенных загрязнений, но глава региона допустил, что источником загрязнения мог стать Козельский полигон хранения ядохимикатов. В Генпрокуратуре накануне сообщили, что исследования песка и воды с Халактырского пляжа показали наличие горюче-смазочных материалов.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела — по ч. 2 ст. 247 и ч. 2 ст. 252 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов и загрязнение морской среды).