Учёные из России и Австрии разработали первую в мире вакцину от аллергии на кошек

Первая в мире вакцина против аллергии на кошек может появиться уже в этом году, рассказали «Интерфаксу» в Первом московском государственном медицинском университете им. Сеченова, специалисты которого заняты этой разработкой совместно с Венским медицинским университетом.

«Вакциной против аллергии на кошек занимаемся. Думаю, в этом году её получим. С венским университетом есть хорошие наработки, положительные результаты, которые мы уже апробируем», — сказал ректор МГМУ академик РАН Пётр Глыбочко.

Для разработки вакцины в рамках проекта Cats Project созданы две лаборатории — в России и Австрии. Международные исследования показали, что в России аллергия на кошек в явном или потенциальном виде есть у 50% детей, у которых может развиваться очень опасная симптоматика, вплоть до астмы и даже летальных исходов, об этом в 2018 году рассказал «Известиям» один из руководителей проекта, директор института патофизиологии и аллергологии Венского медицинского университета Рудольф Валента.

Всего за все возможные виды аллергии на кошек отвечают восемь аллергенов, по сути, это протеины (белки), которые содержатся в шерсти, слюне, поте и продуктах жизнедеятельности животных, пояснили в МГМУ. Предполагается, что новый препарат будет давать иммунитет ко всем этим аллергенам.

В мае 2018 года на сайте Первого МГМУ сообщалось, что на проведение доклинических испытаний первой в мире вакцины от аллергии на кошек уйдёт до трёх лет, ещё год потребуется на токсикологические исследования. После этого учёные смогут приступить к изучению действия вакцины на человека. По самым оптимистичным прогнозам, весь процесс от разработки до выхода препарата на рынок может занять не менее пяти лет.