Учёные из Нидерландов нашли способное победить коронавирус антитело

Учёные из Утрехтского университета в Нидерландах создали антитело, которое «может победить новый коронавирус в лабораторных условиях», пишет Bloomberg.

Немецким и нидерландским специалистам удалось синтезировать моноклональное антитело 47D11, способное воздействовать на белок в форме короны, с помощью которого вирус попадает в организм человека. В ходе эксперимента учёные также выяснили, что найденное антитело 47D11 может предотвратить не только сам коронавирус, но и вирус со схожим коронавидным белком, способным вызывать острый респираторный синдром. Моноклональные антитела — лабораторные белки, очень похожие на естественные версии белка, которые вырабатывает сам организм для борьбы с вирусами и бактериями.

В статье отмечается, что найденное антитело должны будут протестировать на животных, а только потом на людях. Но если всё пройдёт успешно, антитело в будущем поможет предотвращать и лечить коронавирус — как отдельно, так и в составе комплексной терапии. Кстати, антитела такого типа уже совершили революцию в лечении рака.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».