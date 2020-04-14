Учредители кинотеатров «Россия» и «Родина» в Нижнем Тагиле возьмут кредиты, чтобы выплатить зарплату уволенным сотрудникам

Сотрудники кинотеатров «Россия» и «Родина 3D», закрытых для посетителей с 30 марта, уволились по собственному желанию на прошлой неделе. По словам людей, работодатель до сих пор не выдал полный расчёт за предыдущий месяц.

Массовое увольнение сотрудников связано со сложной финансовой ситуацией, в которой оказались городские кинотеатры из-за введения в регионе режима самоизоляции. К тому же неизвестно, когда именно они смогут открыть свои двери для посетителей. Как ранее рассказал АН «Между строк» директор кинотеатра «Россия» Алексей Рожков, большинство прокатчиков заморозило репертуар до осени.

Несколько сотрудников кинотеатра «Россия» заявили в беседе с журналистом АН «Между строк», что не получили полный расчёт после увольнения.

«Денег не дали никому, даже декретницам. Нам сказали, что руководство якобы ждёт ответа из банка насчёт кредита. Мы подождём ещё эту неделю, а потом будем обращаться в прокуратуру. Многие на биржу труда до сих пор не могут встать, потому что ждут ответа — биржа переполнена», — рассказала сотрудница кинотеатра «Россия», которая попросила не называть её имени.

Слова бывших сотрудников подтвердил учредитель обоих кинотеатров Сергей Южаков:

«Мы закон не нарушали, остатки денег по зарплате мы выплатим. Есть определённые сроки. Мы столкнулись с трудностями — так резко нас закрыли, никто не ожидал. Сейчас мы решаем вопрос с банками, планируем получить средства, чтобы выдать из них зарплату людям. С сотрудниками у нас нормальные отношения, люди сами приняли решение об увольнении. Будем надеяться, что в будущем ситуация поменяется».

Добавим, что правительство РФ включило кинотеатры в список сфер, пострадавших во время пандемии коронавируса. Это значит, что средний и малый бизнес, работающий в этой отрасли, имеет право на налоговые льготы и отсрочки по кредитам, займы под 0%. Однако, по словам собственника тагильских кинотеатров «Россия» и «Родина 3D» Сергея Южакова, пока все меры поддержки остаются на бумаге.