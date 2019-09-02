Ученики православной гимназии встретили День знаний в новом «губернаторском» спортзале

133 ученика Нижнетагильской православной гимназии во имя Александра Невского встретили новый учебный год в только что построенном спортивном зале. Порог единственной православной гимназии в Тагиле впервые переступили 22 первоклассника и 15 учеников, которые перевелись из других школ. Теперь, благодаря строительству спортзала площадью 30 на 18 м с тёплым переходом к зданию учреждения, гимназисты смогут заниматься гимнастикой, самбо, волейболом и баскетболом.

«Первые занятия по физкультуре пройдут уже на этой неделе, — сказал АН “Между строк” директор гимназии Владимир Диденко. — Помимо спортзала, здесь есть двухэтажный административно-бытовой комплекс. В нём раздевалки, душевые, гардеробные, туалеты, кабинеты для преподавателей. Комплекс приспособлен для детей-инвалидов. На втором этаже у нас будет два теннисных стола, сейчас ждём оборудование. Возможно, в дальнейшем мы откроем ещё и секцию по настольному теннису. В целом мы всё уже успели здесь сделать, остаются работы по благоустройству территории вокруг гимназии, подключению канализации. Само здание уже готово, функционирует, система вентиляции работает, всё хорошо».

В торжественной линейке, помимо учеников, их родителей и педагогов, приняли участие мэр Владислав Пинаев, первый замминистра образования и молодёжной политики Свердловской области Нина Журавлёва, депутаты Заксобрания Вячеслав Погудин и Владимир Радаев, а также предприниматели-меценаты. Пинаев отметил, что без губернаторской поддержки строительство спортзала с тёплым переходом к зданию гимназии на Совхозной, 7 было бы невозможно. Правительство региона выделило на его возведение 65,38 млн рублей. В ходе конкурса стоимость работ была снижена с 60,7 до 59,9 млн рублей.

Возводили отдельно стоящий корпус, соединённый с основным зданием гимназии, специалисты ООО «МС-ГРУП». Сейчас рядом с гимназией строится духовно-просветительский центр. После окончания всех работ в новое здание переедет Нижнетагильская епархия.

Православная гимназия во имя Александра Невского № 11 впервые открыла свои двери 1 сентября 2014 года. В августе 2015 года Евгений Куйвашев посетил учебное учреждение и во время осмотра убедился в необходимости строительства спортивного зала. В январе 2016 года он подписал указ о присвоении губернаторского статуса разработке проектной документации на строительство спортзала в гимназии. Курировать реализацию проекта было поручено главе города Владиславу Пинаеву.