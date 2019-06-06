Нижнетагильская епархия переедет в здание рядом с православной гимназией 

Нижнетагильская епархия переедет в здание духовно-просветительского центра, который строится сейчас рядом с православной гимназией им. А. Невского. Средства на возведение нового объекта были выделены в рамках федеральной программы по возрождению традиций и ценностей православия. Епархия планирует перевезти часть своих структур в новые помещения в течение двух лет. Сейчас она находится у входа в парк им. Бондина (Первомайская, 15).

«Предоставим места конкретно для тех структур епархиальных, у которых сейчас нет конкретного места расположения, потому что епархия растёт, — говорит иерей Нижнетагильской епархии Григорий. — Уже 7 лет как епархия существует, и у нас уже образованы такие отделы, как молодёжный отдел, миссионерский, отдел культуры. Сейчас у нас будут такие структуры, как отдел по казачеству, по развитию физической культуры, отдел, который будет отвечать за памятники архитектуры, находящиеся на территории епархии. Огромная площадь работы, большой штат людей, которым необходимо где-то находиться, — соответственно, будем распределяться».

По словам иерея Григория, несколько отделов останутся в старом здании, у парка им. Бондина. В духовно-просветительском центре будет располагаться управление епархии, отделы по работе с молодёжью, библиотека и два зала для проведения массовых мероприятий.

«Мы сможем собирать всех наших учителей в этом центре, проводить там для них семинары. То есть уже не в аудиториях гимназии, а в специально выделенном зале. Там будет сделана сцена, можно будет организовывать концерты», — отмечает директор православной гимназии Владимир Диденко.

Нижнетагильская епархия была включена в список церковно-административных округов, которые попали в программу по субсидированию строительства духовно-просветительских центров, в 2017 году. Всего в перечень вошли 26 округов.