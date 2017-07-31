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01 Авг 2017 21:54 | Метки: Новости Нижнего Тагила, Культура

Участники симпозиума скульптуры презентовали таблички-навигаторы для Нижнего Тагила (ФОТО)

Сегодня в Нижнем Тагиле подвели итоги III симпозиума скульптуры «Сезон искусств в Демидовском крае». Авторы представили восемь скульптур-вывесок, которые в ближайшее время появятся на улицах Нижнего Тагила. 

Напомним, в этом году шесть скульпторов из Свердловской области и Казахстана работали над созданием необычных вывесок, которые укажут тагильчанам и гостям города на главные достопримечательности. Композиции будут установлены на Вшивой горке, Лисьей горе, в Комсомольском сквере, у редакции газеты «Тагильский рабочий», театра кукол, Демидовского музея-завода, краеведческого музея и у вокзала.

Известный тагильский скульптор Александр Иванов на этот раз создал сразу два произведения: скульптуру «Лисья гора» и стрелки, указывающие направления на набережную, Демидовскую дачу, Зелёный бульвар и вокзал.

За полмесяца мастера израсходовали 1,5 куба камня, несколько сотен килограммов металла. В итоге самая лёгкая скульптура весит около 300 килограммов, самая тяжёлая – 2 тонны.

Некоторые объекты значительно менялись во время работы над ними. Например, невьянский скульптор Юрий Заикин на своей «Вшивой горке» сначала сделал двух псов. Но потом ему показалось, что для русских символична цифра три, и в компании уже существующих собак оказалась такса, чешущая спину о камень.

«Работали по 16-18 часов в день, в экстремальных условиях. Если вы немного понимаете специфику сварки, то понимаете, что сваривать металл в жару то ещё удовольствие. Но творческий процесс был интересным. Приятнее всего то, что делаем мы всё это для людей, чтобы у них было хорошее настроение», – говорит скульптор Юрий Заикин.

В течение ближайших двух недель результаты работы художников-участников установят на запланированных площадках. Успеть должны до Дня города. Глава Нижнего Тагила Сергей Носов уже предложил тему для симпозиума следующего года, она будет связана с покорением Сибири Ермаком, установить скульптуры следующего года мэр планирует в парке Народный.

Агентство новостей «Между строк»

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