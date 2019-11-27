Участники проекта «Господин хороший» высмеяли укладку тротуарной плитки в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Участники творческого проекта «Господин хороший» — Михаил Ефремов («Гражданин») и Андрей Орлов, он же Орлуша («Поэт») — на концерте в Екатеринбурге поиронизировали над заменой тротуарной плитки на проспекте Ленина, со ссылкой на зрителей пишет E1.ru.

Михаил Ефремов в костюме рабочего спел песню на мотив «Голубого ручейка» о многострадальной плитке на проспекте Ленина, которую никак не могут переложить. А почти в самом конце песни вспомнил и про историю со сквером — на этом моменте зал взорвался аплодисментами.