Участники фестиваля STENOGRAFFIA создадут огромный 3D-мурал в Нижнем Тагиле. Но на него пока нет денег 

XIII международный фестиваль стрит-арта «Стенограффия» начал работу в Екатеринбурге. Нижний Тагил в честь своего 300-летнего юбилея должен стать одной из площадок большого культурного события, однако удастся ли привезти художников в наш город неизвестно до сих пор.

Напомним, осенью 2021 года министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина заявила, что одним из подарков на 300-летие Нижнего Тагила может фестиваль уличного искусства «Стенограффия». Министр анонсировала возможное появление в нашем городе новых муралов на фасадах зданий.

Как пояснила АН «Между строк» начальник управления культуры Нижнего Тагила Светлана Юрчишина, в Нижнем Тагиле может быть создана одна работа в рамках фестиваля. Мэрия сейчас ведёт переговоры с организаторами — уже выбран фасад дома, который станет полотном для группы приглашённых райтеров. Также известно, что художники создадут огромный 3D-мурал, который будет видоизменяться в зависимости от угла зрения.

Как пояснила Светлана Юрчишина, на реализацию проекта у муниципалитета пока нет средств. Управление культуры ведёт переговоры на этот счёт с региональным Минкультом.

STENOGRAFFIA — международный фестиваль уличного искусства, который проводится в Екатеринбурге в июле с 2010 года. В нём принимают участие известные художники со всего мира. За 12 лет на стенах Екатеринбурга появилось около 500 произведений.

В 2022 году на разных улицах столицы Урала художники из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Ростова-на-Дону, Омска, Печор, а также из Сербии и Казахстана создадут около 25 работ в разных техниках и стилях.