Участник протестов в Екатеринбурге сообщил о двух заведённых против него уголовных делах

Участник протестов против строительства храма в сквере в Екатеринбурге Ярослав Ширшиков сообщил в Facebook, что стал фигурантом двух уголовных дел — о призывах к массовым беспорядкам во время «битвы за сквер» и клевете.

«На меня возбуждено два уголовных дела. Призыв к массовым беспорядкам и клевета. Вызывают в Следственный комитет уже в качестве подозреваемого. Вот теперь нужен адвокат!» — написал Ширшиков.

Как пояснил активист, претензии у следователей возникли к одному из постов на его странице, в котором он комментировал майские акции против строительства храма Святой Екатерины в сквере у драмтеатра. По его словам, он написал тогда «злой, но чисто философский пост», который сводился к тому, что «власть отступила и стройка не состоится».

«За него меня обвинили в призывах к массовым беспорядкам, это сказал следователь», — рассказал Ширшиков.

Второе дело, по его словам, возбуждено из-за того, что он назвал полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова «польским шпионом», намекая на обвинение его помощника Александра Воробьёва в госизмене.

Напомним, акция протеста в сквере у драмтеатра началась в ночь на 13 мая, после того как утром того же дня вокруг будущей стройки храма появился забор. Митинги продолжались всю неделю. В итоге были задержаны почти 100 человек, часть из них приговорены к административному аресту, другим назначены общественные работы. Большинству задержанных назначили штрафы по 10–15 тысяч рублей.

По факту событий в сквере было возбуждено несколько уголовных дел, самым крупным из которых является дело по статье 212 УК РФ («Организация массовых беспорядков»). Долгое время оно оставалось бесфигурантным. Но две недели назад у трёх жителей Екатеринбурга — Максима Корчемкина, Евгения Березняка и Татьяны Марковой — прошли обыски по этому делу. По словам правозащитника Никиты Томилова, они являются подозреваемыми по делу.

Юристы опасаются, что к уголовному делу могут привлечь всех, кто выходил гулять в дни протеста. В особой опасности те, в отношении кого составляли административные протоколы в те дни, а это около 100 человек.