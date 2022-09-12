Участковый из Нижнего Тагила принимает участие во всероссийском конкурсе

Старший участковый отдела полиции № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» старший лейтенант Александр Черепов участвует в ежегодном Всероссийском конкурсе МВД «Народный участковый — 2022». Конкурс проходит в восьмой раз, и ежегодно в нём участвуют тагильские правоохранители.

Конкурс стартовал 11 сентября. Он будет проходить в три этапа путём онлайн-голосования. До 20 сентября продлится голосование первого этапа, с 7 по 16 октября пройдёт второй этап конкурса. Лучший участковый уполномоченный полиции Свердловской области примет участие в финальном этапе, который состоится с 1 по 10 ноября в форме онлайн-голосования на сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

Александр Черепов родился и вырос в Нижнем Тагиле. Два года проходил срочную службу в армии, после чего решил продолжить службу в органах внутренних дел. За его плечами 13 лет работы в группе задержания вневедомственной охраны. С 2016 года он работает в службе участковых уполномоченных, следит за порядком на участке № 1, который располагается на Руднике им. III Интернационала. Участок сложный, на его территории проживает более 5 тысяч человек, в основном жители частного сектора и коллективных садов.

Александр Сергеевич не только работает, но и живёт на Руднике, поэтому даже простой поход в магазин непременно превращается в рабочий процесс. Выслушать бабушек, дать совет конфликтующим соседям, обратить внимание на приезжих незнакомцев. Можно без преувеличения сказать, что он знает каждого жителя Рудника. Местные с большим уважением относятся к своему участковому, уверены, что Александр Сергеевич разберётся в любой ситуации и обязательно поможет.

А ещё у участкового большая семья. Вместе с супругой он воспитывает троих детей. Старший сын служит в армии, настроен продолжить военную карьеру, средний учится в четвёртом классе, а младшая дочь ходит в детский сад. Родные гордятся профессиональными заслугами Александра Черепова и во всём его поддерживают.

Отдать за земляка свой голос можно по ссылке.