Участковых полиции Нижнего Тагила поздравили с профессиональным праздником

Сегодня участковые уполномоченные полиции Нижнего Тагила отмечают профессиональный праздник. Сотрудников правоохранительных органов поздравил начальник управления МУ МВД «Нижнетагильское» полковник Ибрагим Абдулкадыров.

«Служба нелёгкая, но пусть она никогда не будет вам в тягость, а результат вашей работы будет радовать вас. Желаю служебного долголетия, также выражаю благодарность ветеранам службы, а вашим семьям хочется пожелать терпения, выдержки и здоровья. С праздником, уважаемые коллеги», — отметил Абдулкадыров.

От имени ветеранов органов внутренних дел тагильских полицейских поздравил полковник милиции в отставке Павел Федотовских.

Как сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское», сотрудников, внёсших большой личный вклад в укрепление правопорядка, наградили грамотами и благодарственными письмами.

Медалью «За отличие в службе» I степени награждён начальник отделения участковых уполномоченных подполковник Антон Панов. Медалью «За отличие в службе» II степени награждены подполковник Ирина Озорнина и капитан Андрей Маратканов.

За образцовое исполнение служебных обязанностей почётной грамотой МУ МВД «Нижнетагильское» награждены подполковник Татьяна Пабойкина, майор Юрий Анюшин, майор Ольга Иванова, майор Виктор Ширяев, капитан Сергей Соболев и старший лейтенант Александр Черепов.

Благодарность от МУ МВД «Нижнетагильское» получили капитан Сергей Шашин и лейтенант Никита Сафонов.