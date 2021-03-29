«УБТ-Уралвагонзавод» оспорит итоги конкурса по выбору концессионера на строительство мусоросортировочного комплекса в Екатеринбурге

Входящая в госкорпорацию «Ростех» компания «УБТ-Уралвагонзавод» подключилась к судебным разбирательствам по поводу строительства мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг» с требованием признания недействительным конкурса по выбору концессионера, который займётся реализацией этого проекта, пишет ЕАН.

Министерство ЖКХ объявило конкурс в декабре 2020 года, всего на него было подано три заявки — от «УБТ-Уралвагонзавод», ООО «СРГ-Екатеринбург» (структура «Стандарт Рециклинг Групп») и ООО «Экологические системы» (аффилирована с ООО «Тюменское экологическое объединение», бенефициарами являются бизнесмены Артём Биков и Алексей Бобров). В итоге первые две компании были признаны не соответствующими требованиям к участникам и исключены из конкурса.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Формально конкурсные процедуры ещё не завершены: предстоит этап оценки конкурсных предложений. Однако по факту оценивать будут конкурсное предложение только одного участника, прошедшего фильтр, — ООО «Экологические системы».

ООО «СРГ-Екатеринбург» ещё до исключения из конкурсных процедур подало иск к МинЖКХ с требованием отменить приказ министерства об организации конкурса. Заявитель указал, что документация была изначально составлена под конкретную компанию. Теперь к процессу в качестве третьего лица подключился «УБТ-Уралвагонзавод», вставший на сторону «СРГ-Екатеринбурга».

«Мы полагаем, что, действительно, конкурсная документация содержала специальные требования, ограничивающие конкуренцию, позволяющие пройти только одному юридическому лицу», — отметил в суде представитель «УБТ-Уралвагонзавода».

Представители компаний «СРГ-Екатеринбург» и «УБТ-Уралвагонзавод» указали, что министерство предъявило необоснованные требования относительно опыта потенциального концессионера, а также завышенные требования к финансовой состоятельности участников. При этом, отмечают они, об опыте организации говорить вообще некорректно: опыт может быть у конкретных сотрудников. Требования же к финансовой состоятельности являются чрезмерными, поскольку закон позволяет заключить с концессионером договор только после предоставления соответствующего обеспечения.

В свою очередь, представители МинЖКХ настаивают, что все эти требования вполне правомерны, а позиция оппонентов необоснованна.

«Действия заявителя можно назвать недобросовестными, так как они направлены исключительно на срыв конкурса и заключение концессионного соглашения», — полагают сотрудники ведомства.

Они указывают, что истец не предоставил доказательств нарушения министерством законодательства, а также нарушения его интересов. Аргументация же оппонента носит «вероятностный и предположительный характер».

«Доводы сводятся к непониманию, недопониманию каких-то аспектов конкурсной документации», — считают представители МинЖКХ.

При этом они обращают внимание, что заявитель за какими-либо разъяснениями не обращался. Судебные разбирательства продолжатся 5 мая.