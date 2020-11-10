Убийц инвалида из Берёзовского этапировали в колонии для взрослых

Двух подростков, забивших до смерти 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова из Берёзовского в августе 2018 года, перевели в исправительные учреждения для взрослых, со ссылкой на источник пишет Ura.ru. Осуждённым Богдану Зарипову и Константину Кудленку недавно исполнилось по 18 лет.

По словам источника, один из фигурантов убийства отправился в колонию общего режима.

«Зарипов в Верхотурье, Кудленок где-то в Ярославской области», — подтвердила информацию мама убитого Елена Рудакова.

По её словам, Зарипов оказался в колонии общего режима № 53 в Верхотурском районе для впервые отбывающих наказание.

В пресс-службе свердловского ГУФСИН сообщили, что не комментируют перемещения осуждённых по исправительным учреждениям.

«Если возраст позволяет переводить, то перевод осуществляется. Стоит отметить, что [осуждённых] подростков содержат в колониях не до того времени когда им исполняется 18 лет, а вплоть до 21 года. Если подросток за убийство отбывает наказание, то его переводят в колонию общего режима для впервые осуждённых, даже если подросток-рецидивист», — сообщил начальник пресс-службы свердловского ГУФСИН Александр Левченко.