Происшествия

Убившая дочь молотком жительница Свердловской области смогла избежать тюрьмы

25.02.2021 23:31
Убившая дочь молотком жительница Свердловской области смогла избежать тюрьмы

Жительница Кировграда, до смерти забившая свою четырёхлетнюю дочь молотком, отправится на принудительное лечение вместо тюрьмы. Такое решение Свердловский областной суд принял после признания женщины невменяемой.

Как сообщает прокуратура Свердловской области, проведённая экспертиза показала, что обвиняемая в убийстве женщина имеет заболевание, из-за которого она была не в состоянии понимать фактический характер своих действий. В связи с этим осуждённая будет переведена в медицинское учреждение, где оказывается психиатрическая помощь в стационарных условиях при интенсивном наблюдении.

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