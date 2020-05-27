У сотрудника Нижнетагильского металлургического комбината обнаружен COVID-19

В Нижнем Тагиле на НТМК у одного из работников подтверждён диагноз «новая коронавирусная инфексия», сообщает TagilCity.ru. Ещё один заболевший выявлен в дивизионе «Урал». В пресс-службе корпорации пояснили, что все сотрудники компании, с которыми контактировали заражённые, были направлены на тестирование и изоляцию.

«Если в доме и подъезде, где живёт человек, обнаружен больной коронавирусом, то сотрудник комбината отправляется на двухнедельную изоляцию, осуществляется тестирование и анализируются его возможные контакты на работе. Рабочее место такого сотрудника, его шкафчик в душевой и маршрут его передвижений по цеху проходят дезинфекцию», — заявили на предприятии.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».