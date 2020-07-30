У скульптуры горниста в Пионерском сквере в Нижнем Тагиле чуть не украли горн

В начале этой недели вандалы повредили скульптуру пионера с горном в Пионерском сквере на Вагонке, сообщает «Тагильский рабочий». Неизвестные планировали украсть из рук скульптуры пластиковый горн, но им помешала арматура, на которой он держался.

Сегодня скульптуру привёл в порядок реставратор монументальной скульптуры Нижнетагильского музея изобразительных искусств Владимир Бекетов. Как он рассказал «Афише МС», ему пришлось вернуть на место горн и краску на руку скульптуры. Фигуру горниста отлили мастера из Екатеринбурга по заказу подрядчика, занимающегося реконструкцией парка.

«Кто-то хотел отобрать у горниста горн, но не получилось. Обратились ко мне в начале недели, но время выехать в сквер у меня появилось только сегодня. На месте я провёл небольшое исследование, разобрался, из чего сделана фигура. Она уже приведена в порядок, работа была несложная», — поделился Владимир Бекетов.



После визита реставратора скульптура выглядит так



Напомним, на открытии Пионерского сквера в октябре 2019 года мэр Владислав Пинаев пообещал местным жителям, что у горниста появится друг барабанщик. Но пока новая скульптура в сквере не установлена.

