У семьи Башара Асада нашли 19 квартир в «Москва-сити» на 40 млн долларов

Родственники президента Сирии Башара Асада в период с 2013 по июнь 2019 года купили как минимум 20 квартир в Москве, 18 из которых расположены в жилом комплексе «Город Столиц» в «Москва-сити», ещё одна — в башне Федерации, со ссылкой на полученные антикоррупционной неправительственной организацией Global Witness документы пишет Financial Times.

Согласно расследованию, 13 апартаментов купил двоюродный брат Асада руководитель дамасского отделения Главного управления безопасности Сирии Хафиз Махлуф или подконтрольные ему компании, ещё две квартиры принадлежат Рами Махлуфу, двоюродному брату Асада и известному в Сирии бизнесмену. По меньшей мере четыре объекта используются в качестве жилья, одним из них владеют братья-близнецы Ихаб и Ияд Махлуфы, двоюродные братья Асада. Хафиз Махлуф также купил в 2015 году трёхкомнатную квартиру недалеко от «Города столиц».

Площадь квартир составляет от 102 до 1243 квадратных метров, общую стоимость недвижимости Financial Times оценивает в 40 миллионов долларов. Издание отмечает, что в большинстве случае для сделок использовались офшорные компании, на которые официально записана недвижимость.

Хафиз, Рами, Ихаб и Ияд Махлуфы в разные годы были включены в санкционные списки США. Ни один из членов семьи и представителей офшорных компаний не ответил на запросы FT о комментарии.

Представитель Global Witness Изабель Кошив отметила, что сделки с московской недвижимостью показывают, как Россия помогает соратникам сирийского режима, попавшим под санкции.