У продающей фиалки героини фильма Дудя о Беслане за два дня раскупили все цветы

Юрий Дудь в документальном фильме про Беслан показал Instagram Марины Дучко — одной из пострадавших в теракте в бесланской школе 1 сентября 2004 года, которая разводит и продаёт фиалки, — после чего у женщины раскупили все цветы, пишет TJournal.

До выхода фильма на неё были подписаны около 400 человек, сейчас число подписчиков превышает 40 тысяч. В комментариях люди пишут ей пожелания здоровья и покупают фиалки. Женщина рассказала, что у неё раскупили все цветы.

«И заказы ещё поступают. Так что приходится откладывать их аж на следующий год», — сказала Дучко.

Марина Дучко была одной из заложниц, захваченных террористами в Беслане. Тогда ей было 25 лет, она пошла в школу с сыном, мамой и сестрой, все они выжили. Дучко получила осколочное ранение в область позвоночника после первого взрыва в спортзале, где держали заложников. Ей сделали операцию в Москве и сказали, что нерв не задет и она будет ходить, однако этого не произошло — сейчас женщина передвигается на коляске.

В фильме Дудя она говорит, что нуждается в хорошей реабилитации и зарабатывает разведением фиалок, один цветок стоит 100 рублей. В фильме показан скриншот её аккаунта в Instagram, на котором видно, что у страницы около 400 подписчиков.