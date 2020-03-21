«У него была депрессия». В Москве мужчина убил жену и её родителей на глазах у детей

В Москве в ночь на 21 марта мужчина зарезал свою жену и тестя с тёщей. Свидетелями расправы стали его маленькие дети, их преступник не тронул. По одной из версий правоохранителей, причиной тройного убийства стал нервный срыв.

Как рассказали в ГСУ СКР по Москве, подозреваемый задержан. В отношении мужчины возбуждено дело по факту убийства двух и более лиц. Погибшие были 1982, 1959 и 1960 годов рождения.

«Установлено, что в квартире находились двое детей трёх и восьми лет. Насилия в отношении детей не применялось, они переданы родственникам», — добавили в ведомстве.

По данным телеграм-канала «112», полицию вызвала мать москвича, которой он позвонил после содеяного и попросил приехать.

Как рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах, задержанный страдал депрессией и мог совершить преступление из-за нервного срыва. Москвич работал в аудиторской фирме, его супруга вместе с детьми временно переехала к родителям.