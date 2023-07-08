«У нашей сотрудницы ребёнок пришёл со школы и ему одноклассники говорят: “а что, твои родители воры?”». АН «Между строк» выяснило, кто и зачем разбирал тротуарную плитку на проспекте Мира в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле стали известны причины, почему мужчина и женщина снимали плитку с тротуара в центре города и складывали себе в машину. Как сообщил АН «Между строк» заместитель директора по производству компании «УБТ-Сервис» Дмитрий Халтурин, эта плитка была предназначена на утилизацию и принадлежала директору магазина тканей «Мадонна».

«В СМИ появилось видео о якобы факте вандализма, но никто новую плитку не воровал, это старая, списанная, которая предназначена на утилизацию. Видно на фотографии, что она мелкоштучная, а здесь мы укладываем крупноформатную, большую плитку. Кроме того, зачастую владельцы магазинов покупают и укладывают свою плитку. Там же много магазинчиков разных и владельцев, кто делает таким образом. Старая плитка у нас должна утилизироваться, а есть места на дороге, где собственники снимают свою плитку и убирают её самостоятельно», — прокомментировал журналисту АН «Между строк» замдиректора компании.

Дмитрий Халтурин уточнил, что согласно проекту и документации, изношенная старая плитка утилизируется на полигон. Эти работы реализуют подрядчики и увозят вышедшие из строя материалы на грузовой машине. Замдиректора по производству пояснил, что на том участке тротуара, где очевидцы засняли инцидент, сотрудники и владельцы магазина «Мадонна», расположенного на проспекте Мира, 26 разбирали и увозили свою плитку самостоятельно на личных автомобилях. В руководстве этого магазина журналисту АН «Между строк» подтвердили информацию о том, что плитка принадлежала их торговой точке.

«Это наша плитка, мы её укладывали лет 12-15 назад. Она очень хорошего качества по сравнению с другой плиткой, которую город укладывал ещё лет 10 назад. Она просто у нас идеально выглядит. Поэтому когда началась реконструкция улицы, я подошла к строителям, мы связались с руководством. Руководство сказали: “да, если она ваша, можете забирать”. Плитку забирали девочки, которые работают в магазине. Я просто людей не понимаю: видят, что девчонки сами ковыряют плитку, сами загружают в свои машины. У одной муж на СВО. Девочки сами без мужчин пытаются какой-то уют создать дома, на даче, и вот такое устроили! 7 июля приходили из полиции. Мы дали полностью показания, объяснительную, что к чему. Так что со стороны правоохранительных органов у нас всё законно. Конечно, девочки-коллеги сильно расстроились, у одной аж голос дрожал. У неё ребёнок пришёл со школы и ему одноклассники говорят: “а что, твои родители воры?”» — рассказали в магазине «Мадонна».

Напомним, 5 июля в центре Нижнего Тагила около 14:00 двое жителей укладывали тротуарную плитку себе в машину. Этот эпизод сняли на видео случайные прохожие и отправили в паблик во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил». Там возмущённые очевидцы несправедливо упрекали этих людей в вандализме и воровстве. АН «Между строк» получило ответ на запрос от полиции. В ведомстве сообщили, что в органы внутренних дел по этой ситуации обращений не поступало.

«В настоящее время сотрудникам полиции ОП № 16 организована проверка», — отметили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».