«У нас задача — заставить ошибаться соперника». Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» одержала третью победу подряд

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» завершила 23-й тур чемпионата России Суперлиги Париматч очередной победой. Игра прошла 13 февраля на домашней площадке клуба «Заречье Одинцово», свердловчанки обыграли соперников в трёх партиях со счётом 3:0. Это третья победа волейболисток подряд.

«У нас были небольшие провалы, когда мы были вынуждены переходить на простую игру. И это в моменты, когда был хороший приём, но нет согласованности с первым темпом. Радует, как сегодня себя показала Ксения Смирнова. Она взяла лидерство, повела команду и атаковала в ответственные моменты. Было много своих ошибок, а у нас задача — заставить ошибаться соперника. Да, это не всегда получалось. В целом мы победили, и это главное. Девушки выполнили установки тренерского штаба и показали отличный результат. Кроме того, давайте не забывать, что в этом году наша команда была вынуждена серьёзно перестроить свою игру. Сейчас главное — не расслабляться, ведь следующая встреча с одним из лидеров чемпионата», — рассказал тренер ВК «Уралочка-НТМК» Владимир Вертелко.