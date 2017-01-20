Сегодня: Сб, 21 Января, 2017 | USD 59.67 руб. 0.67   EUR 63.73 руб. 0.73   | -8 °C
21 Янв 2017 12:29 | Метки: Новости Нижнего Тагила

У многодетной тагильчанки из сгоревшей квартиры временно забрали детей

Троих несовершеннолетних детей Ирины Орловой, оставшейся без жилья из-за упавшей на пол свечи, временно поместили в социально-реабилитационный центр на Вагонке. Об этом АН «Между строк» рассказала начальник отделения по делам несовершеннолетних подполковник полиции Татьяна Пинаева. Сама Орлова сейчас живёт вместе со своей 18-летней дочерью у соседки.

«Социально-реабилитационный центр взял на себя нагрузку по оформлению копий свидетельств о рождении детей, повторно выданных. Если потребуется детям полгода находиться в этом центре, они будут там обеспечены всем: питанием, образованием, уходом. И никто не будет препятствовать общению матери с детьми. Она хоть каждый день может ездить и навещать их. Но необходимо ей, конечно, самой немножко подсуетиться в части жилья – сделать ремонт и создать необходимые условия для детей», – сообщила Татьяна Пинаева.

Многодетная семья лишилась двухкомнатной квартиры, а также всех вещей и документов после пожара в середине января. Электричество было отключено за долги, поэтому Ирина и её дети два года использовали для освещения обычные свечи. Одна из них и стала причиной возгорания.

Татьяна Пинаева отметила, что в 2014 году мать-одиночка уже состояла на учёте в подразделении ПДН из-за того, что содержала жильё в антисанитарных условиях и «для детей не были созданы элементарные гигиенические нормы». Позже 44-летняя женщина исправилась и была снята с учёта.

«Мама не работала, они с детьми жили за счёт детского пособия. За каждого ребёнка ей начислялось государственное пособие – 2 тысячи рублей. То есть до октября 2016 года ей выдавалось по 8 тысяч рублей. Также есть информация, что один из отцов был установлен в отцовстве, он выплачивал ей алименты в сумме 5-8 тысяч рублей. Как сейчас обстоят дела с алиментами, пока неизвестно, но государственные выплаты ей с октября прошлого года прекратились. И она ничего не сделала, чтобы эти выплаты снова получать. Ей нужно встать на учёт в центр занятости и простоять там не менее 3 месяцев, чтобы у неё были минимальные отчисления. У неё есть материнский капитал – 370 тысяч рублей, единовременная выплата по рождению четвёртого ребёнка – 126 тысяч рублей. И она их пока не реализовала. Понимаете, она не пьёт, ничем не злоупотребляет, но к жизни абсолютно не приспособлена. Поэтому нужно ей помочь», – отметила начальник отделения ПДН в Нижнем Тагиле.

В понедельник, 23 января, сотрудники отдела ПДН начнут проверку школы, в которой учатся двое детей Орловой.

«Классные руководители тоже должны посещать детей, смотреть, в каких условиях и с кем они проживают. Если мы выявим какие-то нарушения в этой части, то, конечно, подготовим представление в адрес управления образования и самой школы», – добавила Пинаева.

Агентство новостей «Между строк»

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • У многодетной тагильчанки из сгоревшей квартиры временно забрали детей

Рекомендуемые новости:

64x64
20.Янв.17 11:27 | Комментарии: 0

Тагильские депутаты не договорились с избиркомом о новой схеме округов. В спор может вмешаться область и лишить шансов на мандаты системную оппозицию

64x64
20.Янв.17 11:06 | Комментарии: 0

Тагильский weekend топ-10: «Три икса», уральская язва и мастер-класс по вогу

О том, чем заняться с 20 по 22 января
64x64
19.Янв.17 16:24 | Комментарии: 0

Шансы на мандат. Кто из действующих депутатов останется в Нижнетагильской гордуме, а кто уйдёт – прогноз АН «Между строк»

Лента новостей

Рецидивист из Нижнего Тагила «развёл» любителей красивых госномеров из Екатеринбурга Рецидивист из Нижнего Тагила «развёл» любителей красивых госномеров из Екатеринбурга
21.01.2017 | Комментарии: 0
Улица полного кавалера ордена Славы Василия Холкина Улица полного кавалера ордена Славы Василия Холкина
21.01.2017 | Комментарии: 0
У многодетной тагильчанки из сгоревшей квартиры временно забрали детей У многодетной тагильчанки из сгоревшей квартиры временно забрали детей
21.01.2017 | Комментарии: 0
Конструкторское бюро УВЗ опубликовало фото перспективной машины на базе «Арматы» Конструкторское бюро УВЗ опубликовало фото перспективной машины на базе «Арматы»
21.01.2017 | Комментарии: 0
ХК «Спутник» переиграл лидера сезона ХК «Спутник» переиграл лидера сезона
21.01.2017 | Комментарии: 0
Навальный просит «Роснефть» объяснить выделение 175 млн рублей на журнал Леонтьева «Однако» Навальный просит «Роснефть» объяснить выделение 175 млн рублей на журнал Леонтьева «Однако»
20.01.2017 | Комментарии: 0
«Законность этой схемы под большим вопросом». Депутаты Нижнего Тагила уличили мэрию в сотнях миллионов рублей долга и умышленном уходе от налога на имущество «Законность этой схемы под большим вопросом». Депутаты Нижнего Тагила уличили мэрию в сотнях миллионов рублей долга и умышленном уходе от налога на имущество
20.01.2017 | Комментарии: 0
Московский суд отклонил жалобу Навального на слежку Следственного комитета Московский суд отклонил жалобу Навального на слежку Следственного комитета
20.01.2017 | Комментарии: 0
Ловить нарушителей на дорогах Нижнего Тагила вышли сто полицейских Ловить нарушителей на дорогах Нижнего Тагила вышли сто полицейских
20.01.2017 | Комментарии: 0
Неизвестная женщина украла в ТРЦ «КИТ» сумку с деньгами и документами. Беременная хозяйка пропажи не может попасть к врачу и просит опознать воровку по ВИДЕО за вознаграждение Неизвестная женщина украла в ТРЦ «КИТ» сумку с деньгами и документами. Беременная хозяйка пропажи не может попасть к врачу и просит опознать воровку по ВИДЕО за вознаграждение
20.01.2017 | Комментарии: 0

Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО)

В центре Нижнего Тагила кроссовер с номерами ААА устроил аварию и скрылся с места ДТП на красный свет (ВИДЕО)


Центробанк попытался защитить карты «Мир» от претензий ФАС Центробанк попытался защитить карты «Мир» от претензий ФАС
20.01.2017 | Комментарии: 0
Прокуратура попросила суд пожизненно лишить Мару Багдасарян водительских прав Прокуратура попросила суд пожизненно лишить Мару Багдасарян водительских прав
20.01.2017 | Комментарии: 0
Госдума ратифицировала соглашение о строительстве «Турецкого потока» Госдума ратифицировала соглашение о строительстве «Турецкого потока»
20.01.2017 | Комментарии: 0
Facebook заплатил рекордную премию российскому хакеру Facebook заплатил рекордную премию российскому хакеру
20.01.2017 | Комментарии: 0
Свердловский главк положительно оценил работу полицейских Нижнего Тагила в 2016 году Свердловский главк положительно оценил работу полицейских Нижнего Тагила в 2016 году
20.01.2017 | Комментарии: 0
Минфин: Дефицит российского бюджета в 2016 году составил чуть меньше 3 триллионов рублей Минфин: Дефицит российского бюджета в 2016 году составил чуть меньше 3 триллионов рублей
20.01.2017 | Комментарии: 0
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов быть осторожнее в высказываниях о народах России Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов быть осторожнее в высказываниях о народах России
20.01.2017 | Комментарии: 0
Суд оставил в силе приговор экс-мэру Ярославля Урлашову Суд оставил в силе приговор экс-мэру Ярославля Урлашову
20.01.2017 | Комментарии: 0
Министр образования выступила «за возврат к лучшим традициям советской школы» Министр образования выступила «за возврат к лучшим традициям советской школы»
20.01.2017 | Комментарии: 0
В Омске покончившего с собой судью посмертно обвинили в убийстве В Омске покончившего с собой судью посмертно обвинили в убийстве
20.01.2017 | Комментарии: 0
Глава Минэкономразвития исключил возможность резких колебаний курса рубля Глава Минэкономразвития исключил возможность резких колебаний курса рубля
20.01.2017 | Комментарии: 0
Чубайс рассказал об ощущении ужаса на форуме в Давосе Чубайс рассказал об ощущении ужаса на форуме в Давосе
20.01.2017 | Комментарии: 0
Совет по правам человека взял на контроль ситуацию в скандальном доме-интернате в Екатеринбурге Совет по правам человека взял на контроль ситуацию в скандальном доме-интернате в Екатеринбурге
20.01.2017 | Комментарии: 0
В Екатеринбург прилетел министр обороны Сергей Шойгу В Екатеринбург прилетел министр обороны Сергей Шойгу
20.01.2017 | Комментарии: 0
Общественная палата РФ предлагает ввести пост омбудсмена по правам пожилых Общественная палата РФ предлагает ввести пост омбудсмена по правам пожилых
20.01.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости