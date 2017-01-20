У многодетной тагильчанки из сгоревшей квартиры временно забрали детей

Троих несовершеннолетних детей Ирины Орловой, оставшейся без жилья из-за упавшей на пол свечи, временно поместили в социально-реабилитационный центр на Вагонке. Об этом АН «Между строк» рассказала начальник отделения по делам несовершеннолетних подполковник полиции Татьяна Пинаева. Сама Орлова сейчас живёт вместе со своей 18-летней дочерью у соседки.

«Социально-реабилитационный центр взял на себя нагрузку по оформлению копий свидетельств о рождении детей, повторно выданных. Если потребуется детям полгода находиться в этом центре, они будут там обеспечены всем: питанием, образованием, уходом. И никто не будет препятствовать общению матери с детьми. Она хоть каждый день может ездить и навещать их. Но необходимо ей, конечно, самой немножко подсуетиться в части жилья – сделать ремонт и создать необходимые условия для детей», – сообщила Татьяна Пинаева.

Многодетная семья лишилась двухкомнатной квартиры, а также всех вещей и документов после пожара в середине января. Электричество было отключено за долги, поэтому Ирина и её дети два года использовали для освещения обычные свечи. Одна из них и стала причиной возгорания.

Татьяна Пинаева отметила, что в 2014 году мать-одиночка уже состояла на учёте в подразделении ПДН из-за того, что содержала жильё в антисанитарных условиях и «для детей не были созданы элементарные гигиенические нормы». Позже 44-летняя женщина исправилась и была снята с учёта.

«Мама не работала, они с детьми жили за счёт детского пособия. За каждого ребёнка ей начислялось государственное пособие – 2 тысячи рублей. То есть до октября 2016 года ей выдавалось по 8 тысяч рублей. Также есть информация, что один из отцов был установлен в отцовстве, он выплачивал ей алименты в сумме 5-8 тысяч рублей. Как сейчас обстоят дела с алиментами, пока неизвестно, но государственные выплаты ей с октября прошлого года прекратились. И она ничего не сделала, чтобы эти выплаты снова получать. Ей нужно встать на учёт в центр занятости и простоять там не менее 3 месяцев, чтобы у неё были минимальные отчисления. У неё есть материнский капитал – 370 тысяч рублей, единовременная выплата по рождению четвёртого ребёнка – 126 тысяч рублей. И она их пока не реализовала. Понимаете, она не пьёт, ничем не злоупотребляет, но к жизни абсолютно не приспособлена. Поэтому нужно ей помочь», – отметила начальник отделения ПДН в Нижнем Тагиле.

В понедельник, 23 января, сотрудники отдела ПДН начнут проверку школы, в которой учатся двое детей Орловой.

«Классные руководители тоже должны посещать детей, смотреть, в каких условиях и с кем они проживают. Если мы выявим какие-то нарушения в этой части, то, конечно, подготовим представление в адрес управления образования и самой школы», – добавила Пинаева.

Агентство новостей «Между строк»