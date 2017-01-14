Живущая два года без электричества многодетная семья лишилась жилья из-за упавшей на пол свечи

Тагильчанка Ирина Орлова и четверо её детей лишились жилья из-за упавшей на пол свечи. Пожар произошёл накануне, 16 января, в десятом часу вечера в четырёхэтажном доме № 53 по улице Гвардейской. Самой Ирины во время загорания в квартире не было, только её дети.

«Я была свидетелем произошедшего, – рассказала АН “Между строк” соседка многодетной мамы Елена Никишова. – Дома тогда у Ирины была старшая дочка и средний сын. Сама она пошла ещё с одной дочкой до магазина, меня попросила с мелким посидеть. Когда Ирина, вернувшись, зашла ко мне за ребёнком и начала его собирать, в квартиру забежал средний сын и сказал, что старшая дочь у них в квартире пожар устроила. Там свет выключен за долги, поэтому они пользовались свечкой. Девочка оставила свечку в одной комнате и ушла в другую, а свечка упала, и всё начало полыхать».

«Там рядом была и детская кроватка, и коляска, всё это быстро загорелось. Сами попытались потушить, но не получилось. Никто не пострадал, все живы-здоровы. Но сгорела вся двухкомнатная квартира: и вещи, и мебель, и документы», – пояснила хозяйка квартиры Ирина Орлова.

После пожара Елена Никишова организовала в социальных сетях сбор помощи для своей многодетной соседки.

«Ей 44 года, и она одиночка. Не алкашка, не курит и не пьёт, просто у неё, как говорят по-русски, жопа в жизни. Никто ей не помогает, только осуждают, – призналась Елена Никишова. – Мы сейчас помогаем ей вещи перебирать, всё горелое выкидываем. От пожара этого вообще четыре квартиры пострадали, в том числе у соседа снизу, а там евроремонт был. Ещё трубу прорвало на четвёртом этаже, сейчас воды горячей нет».

Старшему ребёнку Ирины 18 лет, младшему – 4 года. Ирина нигде не работает. Как удаётся многодетной матери последние два года ухаживать за детьми без света, неизвестно.

«Мне бы детей сейчас куда-нибудь пристроить, потому что жить негде им. Я со старшей дочерью живу у соседки, другие дети – у подруги дочери. Схожу завтра в социально-реабилитационный центр “Радуга”, в администрацию, может быть, помогут. Родственники-то со мной отношения не поддерживают. Отцы детей... Один алименты не платит, другой умер. Мы свечкой-то пользовались, потому что денег на оплату электричества нет. Долг накопился уже в 20 тысяч рублей. Сама я не работаю, так как у меня нет санитарной книжки. На книжку нужны деньги, а у меня их нет, и занять мне их негде. Последнее время мы жили на детское пособие, но его перестали платить, потому что нужна была перерегистрация», – рассказала Ирина Орлова.

В полиции сообщили, что в ближайшее время будет проведена проверка, в ходе которой в числе прочего будет выявлено, стоит ли семья Орловых на учёте в отделении по делам несовершеннолетних.

Агентство новостей «Между строк»