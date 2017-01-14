Сегодня: Вт, 17 Января, 2017 | USD 59.4 руб. 0.4   EUR 63.29 руб. 0.29   | -15 °C
17 Янв 2017 17:28 | Метки: Новости Нижнего Тагила

Живущая два года без электричества многодетная семья лишилась жилья из-за упавшей на пол свечи

Тагильчанка Ирина Орлова и четверо её детей лишились жилья из-за упавшей на пол свечи. Пожар произошёл накануне, 16 января, в десятом часу вечера в четырёхэтажном доме № 53 по улице Гвардейской. Самой Ирины во время загорания в квартире не было, только её дети.

«Я была свидетелем произошедшего, – рассказала АН “Между строк” соседка многодетной мамы Елена Никишова. – Дома тогда у Ирины была старшая дочка и средний сын. Сама она пошла ещё с одной дочкой до магазина, меня попросила с мелким посидеть. Когда Ирина, вернувшись, зашла ко мне за ребёнком и начала его собирать, в квартиру забежал средний сын и сказал, что старшая дочь у них в квартире пожар устроила. Там свет выключен за долги, поэтому они пользовались свечкой. Девочка оставила свечку в одной комнате и ушла в другую, а свечка упала, и всё начало полыхать».

«Там рядом была и детская кроватка, и коляска, всё это быстро загорелось. Сами попытались потушить, но не получилось. Никто не пострадал, все живы-здоровы. Но сгорела вся двухкомнатная квартира: и вещи, и мебель, и документы», – пояснила хозяйка квартиры Ирина Орлова.  

После пожара Елена Никишова организовала в социальных сетях сбор помощи для своей многодетной соседки.

«Ей 44 года, и она одиночка. Не алкашка, не курит и не пьёт, просто у неё, как говорят по-русски, жопа в жизни. Никто ей не помогает, только осуждают, – призналась Елена Никишова. – Мы сейчас помогаем ей вещи перебирать, всё горелое выкидываем. От пожара этого вообще четыре квартиры пострадали, в том числе у соседа снизу, а там евроремонт был. Ещё трубу прорвало на четвёртом этаже, сейчас воды горячей нет».

Старшему ребёнку Ирины 18 лет, младшему – 4 года. Ирина нигде не работает. Как удаётся многодетной матери последние два года ухаживать за детьми без света, неизвестно.

«Мне бы детей сейчас куда-нибудь пристроить, потому что жить негде им. Я со старшей дочерью живу у соседки, другие дети – у подруги дочери. Схожу завтра в социально-реабилитационный центр “Радуга”, в администрацию, может быть, помогут. Родственники-то со мной отношения не поддерживают. Отцы детей... Один алименты не платит, другой умер. Мы свечкой-то пользовались, потому что денег на оплату электричества нет. Долг накопился уже в 20 тысяч рублей. Сама я не работаю, так как у меня нет санитарной книжки. На книжку нужны деньги, а у меня их нет, и занять мне их негде. Последнее время мы жили на детское пособие, но его перестали платить, потому что нужна была перерегистрация», – рассказала Ирина Орлова.

В полиции сообщили, что в ближайшее время будет проведена проверка, в ходе которой в числе прочего будет выявлено, стоит ли семья Орловых на учёте в отделении по делам несовершеннолетних.

Агентство новостей «Между строк»

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • Живущая два года без электричества многодетная семья лишилась жилья из-за упавшей на пол свечи

Рекомендуемые новости:

64x64
14.Янв.17 15:32 | Комментарии: 0

Город, которого нет. О тагильском памятнике Николаю Демидову и его «братьях»

64x64
13.Янв.17 09:15 | Комментарии: 0

Тагильский weekend топ-10: Старый Новый год, Beatles day и «Закон ночи»

О том, чем заняться с 13 по 15 января
64x64
12.Янв.17 11:15 | Комментарии: 0

Источник: Избитая мужем тагильчанка Дарья Зембицкая могла умереть в лесу от переохлаждения

Лента новостей

РПЦ разрешила священникам владеть «непредосудительным бизнесом» и запретила танцевать РПЦ разрешила священникам владеть «непредосудительным бизнесом» и запретила танцевать
17.01.2017 | Комментарии: 0
В управлении МВД Екатеринбурга проходят обыски по делу экс-тренера «Храбра» В управлении МВД Екатеринбурга проходят обыски по делу экс-тренера «Храбра»
17.01.2017 | Комментарии: 0
Полиция отказалась завести на Павленского уголовное дело о побоях Полиция отказалась завести на Павленского уголовное дело о побоях
17.01.2017 | Комментарии: 0
Живущая два года без электричества многодетная семья лишилась жилья из-за упавшей на пол свечи Живущая два года без электричества многодетная семья лишилась жилья из-за упавшей на пол свечи
17.01.2017 | Комментарии: 0
Сергей Лавров: Американские дипломаты переодевались для участия в митингах российской оппозиции Сергей Лавров: Американские дипломаты переодевались для участия в митингах российской оппозиции
17.01.2017 | Комментарии: 0
Кремль ответил на заявление советника Дональда Трампа о том, что «русские готовы есть снег, чтобы выжить» Кремль ответил на заявление советника Дональда Трампа о том, что «русские готовы есть снег, чтобы выжить»
17.01.2017 | Комментарии: 0
Свердловский омбудсмен подтвердила помещение Евгении Чудновец в ИК Нижнего Тагила Свердловский омбудсмен подтвердила помещение Евгении Чудновец в ИК Нижнего Тагила
17.01.2017 | Комментарии: 0
Минздрав намерен разрешить скорой помощи таранить мешающие проезду автомобили Минздрав намерен разрешить скорой помощи таранить мешающие проезду автомобили
17.01.2017 | Комментарии: 0
ЕСПЧ признал недействительным «закон Димы Яковлева» ЕСПЧ признал недействительным «закон Димы Яковлева»
17.01.2017 | Комментарии: 0
В Екатеринбурге поймали интернет-педофила из Нижнего Тагила В Екатеринбурге поймали интернет-педофила из Нижнего Тагила
17.01.2017 | Комментарии: 0

Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО)

В центре Нижнего Тагила кроссовер с номерами ААА устроил аварию и скрылся с места ДТП на красный свет (ВИДЕО)


Суд Екатеринбурга простил врача, который поджёг ребенка во время операции Суд Екатеринбурга простил врача, который поджёг ребенка во время операции
17.01.2017 | Комментарии: 0
Россия упала на 26-е место рейтинга стран с инновационной экономикой Россия упала на 26-е место рейтинга стран с инновационной экономикой
17.01.2017 | Комментарии: 0
Глава Минтруда пообещал россиянам рост зарплат Глава Минтруда пообещал россиянам рост зарплат
17.01.2017 | Комментарии: 0
Свердловский депутат предложил исключить смертную казнь из УК РФ Свердловский депутат предложил исключить смертную казнь из УК РФ
17.01.2017 | Комментарии: 0
В Чечне завели первое уголовное дело в рамках «пакета Яровой» за недоносительство В Чечне завели первое уголовное дело в рамках «пакета Яровой» за недоносительство
17.01.2017 | Комментарии: 0
Полиция Нижнего Тагила задержала по горячим следам грабителя-рецидивиста Полиция Нижнего Тагила задержала по горячим следам грабителя-рецидивиста
17.01.2017 | Комментарии: 0
«Государственный заказ для нас всегда был делом принципа». Олег Сиенко рассказал о развитии «Уралвагонзавода» после вхождения в «Ростех» «Государственный заказ для нас всегда был делом принципа». Олег Сиенко рассказал о развитии «Уралвагонзавода» после вхождения в «Ростех»
17.01.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле мужчина попытался сам потушить пожар в квартире и погиб В Нижнем Тагиле мужчина попытался сам потушить пожар в квартире и погиб
16.01.2017 | Комментарии: 0
Управляющие компании будут штрафовать за завышенные суммы в квитанциях Управляющие компании будут штрафовать за завышенные суммы в квитанциях
16.01.2017 | Комментарии: 0
Силовики задержали подозреваемых в вооружённом нападении на охранников химзавода в Красноуральске Силовики задержали подозреваемых в вооружённом нападении на охранников химзавода в Красноуральске
16.01.2017 | Комментарии: 0
На кладбищах Нижнего Тагила появятся платные участки для семейных захоронений На кладбищах Нижнего Тагила появятся платные участки для семейных захоронений
16.01.2017 | Комментарии: 0
Скандальный художник Пётр Павленский эмигрировал из России Скандальный художник Пётр Павленский эмигрировал из России
16.01.2017 | Комментарии: 0
Осуждённую за репост воспитательницу Чудновец ожидают в колонии Нижнего Тагила Осуждённую за репост воспитательницу Чудновец ожидают в колонии Нижнего Тагила
16.01.2017 | Комментарии: 0
ЕВРАЗ помог воспитанникам спортивного клуба «Кристалл» из Нижнего Тагила ЕВРАЗ помог воспитанникам спортивного клуба «Кристалл» из Нижнего Тагила
16.01.2017 | Комментарии: 0
ФССП опубликовала реестр лицензированных коллекторских агентств ФССП опубликовала реестр лицензированных коллекторских агентств
16.01.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости