У министра финансов РФ Антона Силуанова нашли в Москве апартаменты за полмиллиарда рублей

Министр финансов РФ Антон Силуанов оказался владельцем пентхауса за полмиллиарда рублей, расположенного в элитном московском ЖК «Андреевский». Площадь жилища, принадлежащего главе Минфина, составляет 254 квадратных метра. Сам жилкомплекс находится на 2-й Фрунзенской улице, недалеко от Андреевского моста, парка Горького и Нескучного сада. По данным издания «Метла», в 11-этажном здании есть тренажёрный зал со SPA-комплексом, хаммамом и бассейном, а также комната для водителей, сигарная комната и хранилище для шуб.

Соседом Силуанова стал бывший член Совета Федерации от Чукотки, член команды олигарха Романа Абрамовича Михаил Ливерганд. «Метла» считает, что Силуанов лоббирует интересы бизнесмена в сфере приватизации госсобственности.

Напомним, в апреле 2019 года ФБК Алексея Навального выяснил, что Силуанов в 2014 году приобрёл земельный участок на Рублёвке и построил на территории дом. Недвижимость чиновника ФБК оценил в миллиард рублей.