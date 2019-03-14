У безработной москвички украли сумку с 20 млн рублей

В Новой Москве в подъезде жилого дома у женщины украли 20,4 млн рублей, со ссылкой на информацию ГУ МВД Москвы пишет РБК.

Кража произошла 13 марта. Неизвестный, толкнув женщину, похитил её сумку, в которой были деньги. Как пояснили в полиции, женщина нигде не работает, а украденные деньги — личные.

По факту произошедшего возбуждено дело по ч. 3 ст. 161 УК (грабёж).

Ранее, 8 марта, источник в ГУ МВД по столице и источник в территориальном отделе полиции сообщили РБК, что в том же районе у пенсионерки украли $40 тысяч и коллекционную золотую монету весом 1 кг. По предварительным подсчётам, материальный ущерб составил более 5 млн рублей.